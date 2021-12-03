ДСНС попереджає про ускладнення погодних умов на заході України

У п’ятницю в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікується сніг, хуртовини та ожеледиця, попереджає Державна служба надзвичайних ситуацій.

«3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах – сильний сніг (2 рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники припускають, що такі умови можуть призвести до порушення, а подекуди в Карпатах – і припинення руху транспорту дорогами та вулицями.

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Крім того, ДСНС прогнозує підвищення рівня води на річці Боржава біля села Верхні Ремети (Закарпаття) на 2-2,5 метри. Це може супроводжуватися виходом води на заплаву та затопленням сiльськогосподарських угiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком’яти, Малі Ком’яти, а також автомобільної дороги Шаланки – Великі Ком’яти.

У відомстві явище оцінюють як таке, що має 2-й, «помаранчевий» рівень небезпечності.