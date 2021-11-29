Четверо людей шпиталізовані після вибуху на Бурштинській ТЕС

Четверо людей зазнали опіків унаслідок вибуху, який увечері 28 листопада стався на Бурштинській теплоелектростанції «ДТЕК Західенерго» в місті Бурштин Івано-Франківського району.

«На енергоблоці №7 котельно-турбінного цеху ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» через розрив екранної труби діаметром 60 міліметрів на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла. За інформацією начальника зміни ВП «Бурштинська ТЕС», подія виникла о 21:31», – ідеться в повідомленні ДСНС.

«Унаслідок події постраждало 4 осіб, з них 2 працівників ВП «Бурштинська ТЕС» госпіталізовані ОКЛ м. Івано-Франківськ та 2 працівників підрядної організації «Галременерго» госпіталізовані в Бурштинську МЛ», – додають рятувальники.

Станція працює в штатному режимі, на безпеку енергосистеми подія не вплинула, вказано в повідомленні.