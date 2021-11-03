У ДТЕК звинуватили «Укренерго» в «політичному тиску»

У компанії ДТЕК Ріната Ахметова звинуватили національну енергетичну компанію «Укренерго» в політичному тиску і вимагають спростувати «звинувачення на адресу компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми і запиту аварійної допомоги з Білорусі».

«ТЕС ДТЕК Енерго останні три місяці працює понад план, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ. Саме завдяки надзусиллям енергетиків та шахтарів ДТЕК Енерго, енергосистема продовжує функціонувати в умовах штучно створеної кризи у державній генерації», – йдеться в заяві, оприлюдненій ввечері 2 листопада.

За повідомленням, ДТЕК Енерго імпортувала в країну понад 300 тисяч тонн вугілля, «надавши безоплатну підтримку державним ТЕС», а найближчим часом очікує ще чотири партії вугілля зі США, «у той час як держгенерація – 0».

«Компанія сприймає надумані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну і принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з державних чиновників на енергетиків та шахтарів», – заявили в компанії.

Напередодні в «Укренерго» повідомили, що з 13:00 до 20:00 2 листопада у зв’язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України національна енергетична компанія вимушено активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі і Словаччини.

За повідомленням, до такого кроку вдалися через низку аварій на електростанціях ДТЕК. У зв’язку з цим «Укренерго» анонсувало звернення до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення відповідних перевірок.