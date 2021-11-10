Уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови ДСНС

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року. Про це 10 листопада повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Мельничук додав, що виконання обовʼязків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука.

Чечоткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.