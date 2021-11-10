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Уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови ДСНС

Колишній голова ДСНС Микола Чечоткін

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року. Про це 10 листопада повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Мельничук додав, що виконання обовʼязків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука.

Чечоткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

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