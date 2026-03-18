ДСНС повідомила, скільки людей від початку року загинули через пожежі в екосистемах і нестійкий лід

Вже є загиблі внаслідок пожеж в екосистемах України від початку року, повідомила 18 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Цифри озвучив заступник керівника Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Сергій Батечко:

«Лише з початку року в Україні зафіксовано понад 3 тисячі пожеж в екосистемах, і вже є трагічні наслідки – загинули 4 людини».

ДСНС фіксує зменшення кількості пожеж порівняно з аналогічним періодом минулого року – тоді за перші майже три місяці року сталася понад 61 тисяча пожеж, загинули 65 людей та 182 отримали травми. Зокрема, внаслідок спалювання сухої трави тоді загинули 48 людей, ще 133 були травмовані.

Служба зазначає, що її підрозділи працюють у посиленому режимі, оскільки період з березня по листопад є найбільш пожежонебезпечним. Рятувальники закликають не палити суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки і нагадують про штрафи за підпали: від 3 060 до 6 120 гривень для громадян і 21 420 гривень для посадовців.





Водночас зараз триває піковий період загибелі людей на воді, заявляє ДСНС із посиланням на речника Олександра Хорунжого:

«З початку 2026 року на водоймах загинули 59 людей, серед них – 5 дітей. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати 58 людей, із них 22 – діти».

За даними Хорунжого, на 18 березня цього року на льоду загинуло вдвічі менше людей, ніж за аналогічний період у 2025-му: тоді загинули 142 людини, з них 11 дітей. Служба наголошує, що найбільше трагедій «стається саме зараз, у період нестійкого льоду».

«Окремо звертаюся до батьків: обов’язково пояснюйте дітям, що виходити на лід смертельно небезпечно», – заявив речник.

11 березня в ДСНС повідомили, що протягом зими в Україні на водоймах загинули 60 людей, серед них – одна дитина.







