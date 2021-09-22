ДСНС попереджає про заморозки 23 вересня

В Україні вночі 23 вересня, у низці регіонів очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Заморозки очікуються, зокрема, і на Київщині.

За даними Гідрометцентру, температура повітря у ніч на 23 вересня складатиме +3…8 градусів. Вдень повітря прогріється до +9…14. Опади очікуються у північних, центральних та східних областях.

У Києві сьогодні вночі +4…6 градусів, вдень – +9…11. Протягом доби дощитиме.