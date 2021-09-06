Синоптики прогнозують потепління з середи і відсутність опадів

Українські та західні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів на більшій частині території України впродовж усього тижня. Тепліше стане із середи, 8 вересня, коли вдень повітря прогріватиметься вище 20 градусів. Поступово зростатимуть і нічні температури.

«Найближчої ночі, на вівторок, така ж картинка термічна затримається, проте вдень почне довкілля потроху прогріватися. Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується +15 +20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23 градусів. Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень», – пише синоптик Наталка Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві у вівторок повітря прогріється до +18 градусів, але вночі буде ще холодно – стовпчик термометра опуститься до +5 градусів найближчої ночі і до +7 – в ніч на середу. Але вже до кінця тижня денна температура зросте до +24, а нічна – до +12 градусів.