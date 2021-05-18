Через негоду 8 населених пунктів лишаються без електроенергії – ДСНС

Через ускладнення погодних умов вісім населених пунктів станом на ранок 18 травня лишаються знеструмленими, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими вісім населених пунктів у двох областях, а саме: Дніпропетровська – сім та Херсонська – один. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в заяві.

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Також рятувальники зазначають, що в Каховському, Бериславському та Скадовському районах Херсонщини гроза та шквальний вітер пошкодили покрівлі 107 будівель: приватних будинків, трьох шкіл, двох дитячих садочок, двох амбулаторій, трьох будівель сільських рад та одного будинку культури. За даними служби, ніхто не постраждав.

У Жмеринці, Вінницька область, у восьми домогосподарствах сталося підтоплення через сильні дощі. Для відкачування води залучили співробітників та техніку ДСНС.

Напередодні ДСНС повідомила про знеструмлення 120 населених пунктів у п’яти областях через ускладнення погодних умов.