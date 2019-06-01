Рятувальники повідомляють про знеструмлення та підтоплення в окремих областях України

Внаслідок інтенсивних дощів з 29 по 31 травня будинки в кількох населених пунктах на заході України зазнали підтоплення, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема йдеться про будинки, господарства та присадибні ділянки в 23 населених пунктах Івано-Франківської області та в місті Ходорів Львівської області. Рятувальникам довелося евакуювати 94 людей та 10 автомобілів на Івано-Франківщині, для ліквідації наслідків негоди залучили загалом 61 рятувальника, човни та техніку.

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У відомстві повідомляють, що наразі опади вже припинилися, рівень води знижується.

Крім того, в ніч з 31 травня на 1 червня через дощ, шквалистий вітер та грозу було знеструмлено загалом 53 населених пункти у Сумській (30), Черкаській (20) та Кіровоградській областях. До відновлення електропостачання залучили працівників місцевих обленерго, заявляють у ДСНС.