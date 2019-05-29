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29 Травень 2019, Київ 14:33
Новини | Події

Пожежу на Рибальському півострові ліквідували – ДСНС

Пожежа сталася за адресою вулиця Електриків, 29-А

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У Києві погасили пожежу на Рибальському півострові. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася за адресою вулиця Електриків, 29-А.

«По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 квадратних метрів. Не гаючи часу рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 10:33 пожежу було локалізовано, а об 11:19 ліквідовано. Попередньо на кораблі проводились зварювальні роботи», – мовиться у повідомленні.

Пожежу вдалося ліквідувати
Пожежу вдалося ліквідувати

У ДСНС зазначили, що загиблих чи травмованих під час пожежі немає. Причина виникнення вогню наразі з’ясовується.

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