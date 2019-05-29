У Києві загорівся трюм корабля на Рибальському півострові

У Києві на Рибальському півострові загорівся трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 квадратних метрів, повідомляє місцеве управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, пожежа за адресою вулиця Електриків, 29-А, сталася вранці 29 травня.

«На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм у пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м… О 10:33 пожежу було локалізовано. Ліквідація пожежі триває», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За попередніми даними рятувальників, на судні проводились зварювальні роботи. Причину виникнення пожежі наразі не повідомляють.

Загиблих і травмованих немає.

На Рибальському півострові розташований суднобудівний завод «Кузня на Рибальському», який раніше належав екс-президентові Петру Порошенку.