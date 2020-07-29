ДСНС: від початку року в Україні знищили понад 35 тисяч вибухонебезпечних предметів

Від початку року піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України вилучили і знищили 35,6 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема 528 авіаційних бомб, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення і знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Лише впродовж минулої доби, 27 липня, здійснено 57 виїздів, під час яких виявлено 160 боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що тривають роботи з розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей.

«Так, упродовж 27 липня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 1,67 га території та виявлено і вилучено 38 ВНП. На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,61 га території області у Попаснянському, Станично-Луганському, Сватівському районів, де виявлено та вилучено 23 артилерійські снаряди, 11 мінометних мін та 2 гранати», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється торкатися їх чи намагатися самостійно знешкодити.