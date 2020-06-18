Київ: кілька вулиць на Лівому березі лишилися без електрики через аварію – «ДТЕК»

Кілька житлових масивів Києва частково лишилися без електропостачання через аварію, повідомляє компанія «ДТЕК Київські електромережі» 18 червня.

За повідомленням, загорілася одна з кабельних ліній.

«О 12:58 через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія «Русанівська-Б». Наші енергетики одразу ж виїхали на місце для з’ясування причин і допуску пожежних для ліквідації загоряння. Для цього відключили кабельну лінію «Русанівська-А», – пояснюють у компанії.

Відтак на час усунення наслідків аварії без світла лишилися частково житловий комплекс «Комфорт-Таун», вулиці Гагаріна, Соборності, Будівельників, Плеханова, Флоренції, Ентузіастів, Дніпровська та Русанівська набережні, Березняки, насосні теплових мереж.

У «ДТЕК» обіцяють додатково повідомити про час відновлення подачі електроенергії.

«Ми робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання», – йдеться в заяві.

Днями через негоду 178 населених пунктів у дев’яти областях залишилися знеструмленими.