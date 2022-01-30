На Львівщині перекинувся пасажирський автобус, 14 людей постраждали

На Львівщині перекинувся пасажирський автобус сполученням «Харків-Слупськ (Польща)», внаслідок чого постраждали 14 людей, їх із травмами різного ступеня тяжкості шпиталізували, повідомила 30 січня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Тим часом, у поліції Львівської області додали, що ДТП сталася 30 січня близько 01:40 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Загірці Золочівського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса «Van Hool» сполученням «Харків-Слупськ», 34-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся на бік. Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів автобуса: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області», – йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху».

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У поліції додали, що ще встановлюють всі обставини ДТП.