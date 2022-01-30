ДСНС: чотири людини загинули, одну шпиталізували через ДТП у Черкаській області

Чотири людини загинули, одна – постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди вранці 30 січня на Черкащині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«30 січня близько 05:30 поблизу села Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинули чотири особи та одна особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, для деблокування залучали сімох представників служби і дві одиниці техніки.

Що стало причиною ДТП – наразі невідомо. У поліції поки не повідомляли про цю подію.