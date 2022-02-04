ДТП з мікроавтобусом на Полтавщині: 11 людей травмовані – поліція

11 людей були травмовані внаслідок ДТП за участю рейсового мікроавтобуса «Київ-Ромни» на Полтавщині, повідомила поліція області.

За повідомленням, ДТП сталася 3 лютого ввечері на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Вишневе Лубенського району (Пирятинська тергромада). Всього зіткнулися чотири транспортних засоби.

«Під час огляду місця події слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки «Renault Magnum», під керуванням 64-річного водія, легковика «Cherry Amulet», під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса «Mercedes-Benz-Sprinter», під керуванням 40-річного водія і сідлового тягача «Volvo» із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження», – йдеться в повідомленні.

Серед травмованих – водії «Cherry Amulet» і «Mercedes-Benz-Sprinter», а також дев’ятеро пасажирів мікроавтобуса. За даними поліції, переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини і Київщини. Травмованих доправили до Пирятинської, Лубенської і Сумської місцевих лікарень.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження», і з’ясовують обставини та причини ДТП.