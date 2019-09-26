У Броварах співробітник поліції охорони в’їхав в автобусну зупинку, є жертви

У Броварах під Києвом співробітник поліції охорони в’їхав в автобусну зупинку, внаслідок чого одна людина загинула, двоє травмовані, повідомили у пресслужбі управління Нацполіції у Київській області.

«26 вересня о 17:46 до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту. Водій, який перебував за кермом, не впорався з керуванням та в’їхав в зупинку. Внаслідок ДТП дві людини отримали тілесні ушкодження та загинула одна жінка», – йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП призначене службове розслідування, додали в поліції.

21 вересня в Овідіопольському районі Одеської області зіштовхнулися маршрутка та вантажівка. Унаслідок інциденту загинули дев’ять людей, ще чотирьох шпиталізували.

Увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп у Житомирській області вантажівка зіштовхнулася з автобусом, унаслідок інциденту дев’ять людей загинули, ще 10 були госпіталізовані.