МВС уточнило кількість постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Новоград-Волинському районі Житомирської області загинули дев’ять людей, ще 10 – травмовані, повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформувала про 11 шпиталізованих.

За даними МВС, увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп 55-річний водій DAF з напів причепом, прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги.

«За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей перебували на узбіччі дороги», – заявили в міністерстві.

21 вересня в Одеській області у ДТП за участі маршрутки загинули дев’ять людей, ще четверо були госпіталізовані.