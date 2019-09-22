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22 Вересень 2019, Київ 16:17
Новини | Події

Одещина: поліція затримала винуватця ДТП, унаслідок якої загинули 9 людей

Поліція затримала винуватця ДТП

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На Одещині поліція затримала водія фури, з вини якого, як вважають правоохоронці, сталася ДТП, яка забрала дев’ять життів. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

«У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Трагедія сталася 21 вересня о 14:11. Жертвами дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області стали дев’ятеро людей, ще чотирьох постраждалих госпіталізували.

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