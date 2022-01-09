Семеро людей постраждали в ДТП у Львівській області – поліція

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом у Львівській області постраждали семеро людей, повідомляє Національна поліція.

Аварія сталася вранці 9 січня на дорозі «Львів-Радехів-Луцьк» біля села Новий Став. За попередніми висновками, водій «Мазди» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом «БАЗ» сполученням «Радехів-Львів».

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«Внаслідок ДТП водій легковика та двоє його пасажирів, дев’ятирічний хлопчик і 35-річна жінка, мешканці Луцька, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також отримали травми та були доставлені до медичного закладу водій автобуса і троє його пасажирок віком 22, 33 і 46 років – усі жительки Львівського району», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, максимальне покарання за якою становить до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на термін до трьох років.