Рятувальники попереджають про ожеледицю та мокрий сніг у низці регіонів

У більшості регіонів, за винятком півдня України, 9 січня очікується ожеледиця на дорогах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«В західних, північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, вночі в Карпатах, на Рівненщині, Житомирщині, вранці та вдень на Київщині значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, сніговий покрив зросте на 4-10 сантиметрів. Згідно з прогнозом, погодні умови мають 1 рівень небезпеки і «можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях».

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«Також 8-10 січня на рiчках басейну Прип’ятi продовжиться пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,3 метра над рiвнями на 8 годину. 6 сiчня, мiсцями можливий вихiд води на заплаву, на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (1 рівень небезпеки – жовтий)», – йдется в повідомленні.

ДСНС також попереджає про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) у Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади.