Миколаївська поліція повідомляє про ДТП за участю громадян Білорусі

Вранці 4 жовтня на трасі «Одеса – Київ» поблизу села Мазурове зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter, зареєстрований в Білорусі, і вантажний підйомний кран, що рухався попереду нього, повідомляють у поліції Миколаївської області.

Як зазначено в повідомленні, в мікроавтобусі було восьмеро людей, один із них, громадянин Білорусі, пересів в інший транспортний засіб, інформації про його стан у правоохоронців немає.

«Внаслідок автопригоди постраждали семеро: шестеро громадян Білорусії віком від 43-х до 66-ти років, у тому числі водій мікроавтобуса, та ще один пасажир, 30-річний мешканець Києва, які з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до Кривоозерської центральної районної лікарні. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога, відомо, що один із травмованих перебуває у важкому стані», – повідомляє прес-служба поліції.

Мешканець Одеси, який керував підйомним краном, не постраждав.

На місці події працюють поліцейські, слідчі та криміналісти, відкрито провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.