Суд заарештував підозрюваного в ДТП на Одещині, де загинули дев’ять людей

Київський районний суд Одеси заарештував водія вантажівки DAF після дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули дев’ять людей.

«Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави», – заявила пресслжуба суду.

21 вересня в Овідіопольському районі Одеської області зіштовхнулися маршрутка та вантажівка. Унаслідок інциденту загинули дев’ять людей, ще чотирьох шпиталізували.