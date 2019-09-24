Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Вересень 2019, Київ 15:42
Новини | Події

Суд заарештував підозрюваного в ДТП на Одещині, де загинули дев’ять людей

Чоловіка заарештували без права застави

Дивитись коментарі

Київський районний суд Одеси заарештував водія вантажівки DAF після дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули дев’ять людей.

«Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави», – заявила пресслжуба суду.

21 вересня в Овідіопольському районі Одеської області зіштовхнулися маршрутка та вантажівка. Унаслідок інциденту загинули дев’ять людей, ще чотирьох шпиталізували.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG