МВС про аварію на Рівненщині: 26 загиблих, наймолодшому невдовзі мало виповнитись 18

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що на місці учорашньої аварії на Рівненщині 26 людей (24 пасажири та двоє водіїв) загинули, анкетні дані трьох осіб поки не встановлені.

Наразі відомо: водій автомобіля Mercedes-Benz Vito» який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом. Особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена. На момент ДТП у салоні автобуса Setra, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у місті Броди, а другий водій – у Львові», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще травмувалося 12 людей: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовоза. Усі пасажири – віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років. За даними МВС, всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

«На місці події продовжують працювати спецслужби, відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб», – повідомили в МВС.

Про аварію, яку називають однією з найбільших за кількістю жертв за останнє десятиліття, стало відомо напередодні ввечері. Кількість жертв називали різну – від 16 до 27.

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