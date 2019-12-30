Внаслідок ДТП на Рівненщині загинула дитина – поліція

10-річна дівчинка загинула, її батько госпіталізований внаслідок аварії поблизу села Дорогобуж в Рівненській області, повідомляє місцеве управління Нацполіції.

За повідомленням, аварія сталася о 3 ранку 30 червня на дорозі «Київ-Чоп». Водій автомобіля Renault Rapid, як стверджують у поліції, під час розвороту зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім з іще одним, Mercedes Vito, який рухався за ним.

«Від удару Renault Rapid розтрощило вщент, а Volkswagen Crafter вилетів у кювет. Від отриманих травм на місці події загинула 10-річна пасажирка «Renault Rapid» – донька водія автівки. Останнього із політравмою, відкритим переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння. За результатами освідування водії Volkswagen Crafter – 47-річний житель Київщини та Mercedes Vito – 36-річний іноземець були тверезі», – йдеться в заяві поліції.

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого.

За даними патрульної поліції, за 11 місяців 2019 року сталося 144 760 дорожньо-транспортних пригод, у них загинуло 3 080 людей, отримало травми 29 616 людей. Ці дані не включають інциденти на території анексованого Криму.