Вісім людей загинули через аварію автобуса в Казахстані

Щонайменше вісім людей загинули, 25 – постраждали внаслідок аварії автобуса в Кизилординському регіоні на півдні Казахстану 3 грудня, повідомляють служби з надзвичайних ситуацій країни.

Автобус, в якому перебували загалом 35 людей, перекинувся через ожеледь.

Рух транспорту на дорозі, де сталося ДТП, досі перекритий.

Казахстан, за даними статистичної служби Європейського союзу (Євростату), входить до п’ятірки світових лідерів за кількістю дорожньо-транспортних пригод. Високий рівень аварійності пояснюють недотриманням правил дорожнього руху, техніки безпеки і незадовільним станом доріг.

У січні 2018 року в Актюбинській області Казахстану згорів пасажирський автобус, що перевозив трудових мігрантів з Узбекистану. Тоді загинули 52 людини.