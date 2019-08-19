Троє людей загинули, дев’ять поранені у ДТП за участю маршрутки на Черкащині – поліція

Три людини загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок зіткнення легкового автомобіля із рейсовим автобусом «Богдан» сполученням Миргород-Черкаси, що сталося на виїзді із селища Чорнобай на Черкащині, повідомляє місцева поліція.

«Внаслідок зіткнення водій і два пасажири автомобіля «Daewoo Lanos» загинули. Один пасажир легковика і вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідче управління поліції в Черкаській області відкрило кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Про причини ДТП наразі не повідомляють, триває досудове розслідування.

За даними поліції, у перші сім місяців 2019 року загинули 1 688 людей, майже 17 тисяч – були травмовані.