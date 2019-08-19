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19 Серпень 2019, Київ 13:36
Новини | Події

Троє людей загинули, дев’ять поранені у ДТП за участю маршрутки на Черкащині – поліція

Про причини ДТП наразі не повідомляють, триває досудове розслідування

Три людини загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок зіткнення легкового автомобіля із рейсовим автобусом «Богдан» сполученням Миргород-Черкаси, що сталося на виїзді із селища Чорнобай на Черкащині, повідомляє місцева поліція.

«Внаслідок зіткнення водій і два пасажири автомобіля «Daewoo Lanos» загинули. Один пасажир легковика і вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідче управління поліції в Черкаській області відкрило кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

/**/ /**/ /**/ За даними ООН, щороку десятки мільйонів людей травмуються внаслідок ДТП
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ООН: щороку у ДТП гине 1,25 мільйона людей

Про причини ДТП наразі не повідомляють, триває досудове розслідування.

За даними поліції, у перші сім місяців 2019 року загинули 1 688 людей, майже 17 тисяч – були травмовані.
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