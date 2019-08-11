Поліція: вісім людей постраждали в ДТП на Вінниччині

Вісім людей постраждали в дорожньо-транспортній пригоді на Вінниччині, повідомила поліція регіону. Увечері 10 серпня в Немирівському районі зіштовхнулися Mercedes Sprinter та «ВАЗ 2170».

«Попередньо встановлено, 38-річний водій автомобіля «ВАЗ 2170», житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mersedes, яким керував 49-річний житель Закарпатської області, після чого мікроавтобус з’їхав у кювет», – заявили в поліції.

Серед постраждалих були діти віком 6, 7 та 13 років.

За даними поліції, у водія «ВАЗу» в крові виявили 3,52 проміле алкоголю при допустимому значенні в 0,2. Він не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За даними поліції, у перші сім місяців 2019 року загинули 1 688 людей, майже 17 тисяч отримали травми.