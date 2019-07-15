На Київщині в ДТП загинули три людини, дев’ятьох госпіталізовано

У Київській області у зіткненні легкового авто з маршрутним автобусом загинули троє людей. Про це повідомили у поліції.

ДТП сталося близько 5:50 ранку поблизу села Гурівщина. Ford Mondeo зіткнувся з автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку.

«В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, шпиталізовано», – зазначили у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.