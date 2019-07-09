Двоє військових загинули, один шпиталізований унаслідок ДТП на Київщині – поліція

Двоє українських військових загинули, один шпиталізований унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Київській області, повідомила поліція.

За даними правоохоронців, близько третьої години ночі на 65-му кілометрі дороги Київ-Чоп водій автомобіля «Тойота» не обрав безпечної швидкості і зіштовхнувся з військовим автомобілем «Газ-32223», що рухався в попутному напрямку.

Унаслідок зіткнення «Газ» із дев’ятьома солдатами-контрактниками загорівся.

36-річного водія «Тойоти» затримали. Кримінальне провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За даними патрульної поліції, за перші п’ять місяців 2019 року на трасах державного значення загинули 383 людини, ще 1934 постраждали.