Харків: ДБР розслідує загибель двох людей у ДТП, один із них – поліцейський

Вночі проти 7 липня в Харкові сталося ДТП, в якому загинули двоє людей, в тому числі – працівник поліції, повідомляє Державне бюро розслідувань 8 липня.

За попередніми даними ДБР, автомобільна аварія сталася о 00:45 7 липня, за кермом одного з автомобілів був помічник оперативного чергового Холодногірського відділу Головного управління Нацполіції в Харківській області.

«Автомобіль марки «Chery Amulet» під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 «стоп» і не надав перевагу в русі автомобілю марки «Daewoo Lanos», – йдеться в заяві.

Як повідомляють у Бюро, обидва водії загинули на місці, пасажири автомобілів доставлені до лікарні з травмами шиї.

Поліція Харківської області повідомила про ДТП напередодні, однак не уточнила, чи був серед постраждалих працівник місцевого управління НПУ.​

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох осіб. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Читайте також: Не перевищуй! Країни в Європі, де найбільше відеокамер контролю швидкості​

За даними патрульної поліції України, в період з початку 2019 року до кінця травня в Україні сталося 60 128 дорожньо-транспортних пригод, у них загинули 1058 людей, понад 10,5 тисяч отримали травми.