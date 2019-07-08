Харків: ДБР розслідує загибель двох людей у ДТП, один із них – поліцейський

Вночі проти 7 липня в Харкові сталося ДТП, в якому загинули двоє людей, в тому числі – працівник поліції, повідомляє Державне бюро розслідувань 8 липня.
За попередніми даними ДБР, автомобільна аварія сталася о 00:45 7 липня, за кермом одного з автомобілів був помічник оперативного чергового Холодногірського відділу Головного управління Нацполіції в Харківській області.
«Автомобіль марки «Chery Amulet» під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 «стоп» і не надав перевагу в русі автомобілю марки «Daewoo Lanos», – йдеться в заяві.
Як повідомляють у Бюро, обидва водії загинули на місці, пасажири автомобілів доставлені до лікарні з травмами шиї.
Поліція Харківської області повідомила про ДТП напередодні, однак не уточнила, чи був серед постраждалих працівник місцевого управління НПУ.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох осіб. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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За даними патрульної поліції України, в період з початку 2019 року до кінця травня в Україні сталося 60 128 дорожньо-транспортних пригод, у них загинули 1058 людей, понад 10,5 тисяч отримали травми.
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