На Львівщині у ДТП загинули двоє підлітків

У Львівській області внаслідок ДТП 23 червня загинули двоє підлітків. Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався близько 18:30 у селі Кізя: зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106 та мопед «Вайпер», якими керували мешканці віком відповідно 21 та 16 років.

Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці, 13-річний пасажир мопеду помер у лікарні. Ще один пасажирів, також 13-річний, госпіталізований.

Четверо з п’яти пасажирів «Жигулів» отримали тілесні ушкодження. Всі вони мешканці Бродівського району віком від 17-ти до 25-ти років.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження, за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.