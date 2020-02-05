Міністр Дубілет не бачить конфлікту інтересів після позову його батька до уряду та «Приватбанку»

Міністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не бачить конфлікту інтересів після позову його батька Олександра Дубілета про повернення йому акцій «Приватбанку».

«Ні, не вбачаю. Тому що буде суд, який буде вирішувати цю справу. Тому я не думаю, що тут є якийсь конфлікт», – сказав Дубілет.

Він наголосив, що не буде представляти інтереси уряду в цій справі і не обговорює ці питання з батьком.

2 січня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови правління «Приватбанку» Олександра Дубілета до Міністерства фінансів, «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» та «Приватбанку». Він вимагає скасувати договір про націоналізацію фінансової установи в грудні 2016 року. За даними ЗМІ, з аналогічними позовами звернулася низка колишніх чільних менеджерів «Приватбанку».