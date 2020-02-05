Дубілет відповів на питання про свої прем’єрські амбіції

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що не вважає реалістичною потенційну пропозицію очолити уряд.

«Я не готовий зараз відповісти на це запитання. Тому що я не думаю, що це реалістично. Я повторюся, що зараз всі мої думки про мою поточну посаду і поточні проєкти», – сказав Дубілет.

У відповідь на питання, чи не виключає він, що стане прем’єром у майбутньому, Дубілет заявив: «Я не думаю про це».

До призначення у Кабмін колишній IT-директор «Приватбанку» й співзасновник Monobank Дмитро Дубілет був радником виконуючого обов’язки глави СБУ Івана Баканова. Дубілет у своєму Telegram-каналі зазначав, що його запросили до участі у декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.

29 серпня Дубілет був призначений міністром Кабінету міністрів у новому уряді.