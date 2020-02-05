Дубілет заявив, що випадки рейдерства скоротилися втричі

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода, що кількість випадків рейдерства зменшилася втричі.

«Ми маємо кількість випадків рейдерства, тобто які ми судимо по кількості скарг на комісію, впала втричі. А якщо подивитися на час розгляду цих скарг, то раніше це були тижні і тижні, а зараз вони вже навчилися до доби ухвалювати рішення про повернення власності. Тобто зараз вже майже немає сенсу робити якесь рейдерство, тому що міністерство навчилося дуже швидко реагувати на ці випадки. І в принципі зараз чим далі, тим менше сенсу є у цих випадках рейдерства», – зазначив міністр.

Він вважає, що випадки рейдерства мають зникнути за кілька місяців.

«Я думаю, що ще кілька місяців і все. Тому що комунальні підприємства закрили. Зустрічаються якісь поодинокі випадки з нотаріусами. Зараз кожен раз коли бачать нотаріуса, який явно перевищив повноваження, то його відключають від системи. І таким чином система досить швидко очиститься. А з іншого боку, повторюся, за рахунок того, що майно повертається впродовж доби назад, взагалі немає сенсу когось корумпувати, отримувати це майно, а вже за добу воно буде повернуте», – заявив Дубілет.

До призначення у Кабмін колишній IT-директор «Приватбанку» й засновник Monobank Дмитро Дубілет був радником виконуючого обов’язки глави СБУ Івана Баканова. Дубілет у своєму Telegram-каналі зазначав, що його запросили до участі у декількох проектах щодо боротьби з корупцією в Україні, в яких він бере участь як експерт з інформаційних технологій.

29 серпня Дубілет був призначений міністром Кабінету міністрів у новому уряді.