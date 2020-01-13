Міністр: плануємо скасувати близько 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства

Український уряд планує скасувати близько 40% форм Державної служби статистики, які заповнюють українські підприємства, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців. Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для прийняття управлінських рішень», – написав Дубілет у Facebook.

Він заявив, що влада може скасувати 43 форми із 110.

«При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат», – зазначив Дубілет.

У жовтні 2019 року Державну службу статистики України передали в підпорядкування міністру Кабінету міністрів.