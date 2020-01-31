Дубілет: у нас в Кабміні сталося нечуване – ми закрили перукарню

У будівлі уряду закрили перукарню, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

«У нас в Кабміні сталося нечуване – ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. Стрижка волосся модельна – 95 грн. Модельна стрижка чубка – 35 грн. Навіть можна зафіксувати волосся лаком (15 грн – якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довшого за 40 см)», – написав Дубілет.

Він розповів, що у звільненій кімнаті влаштують 12 робочих місць.

«Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті сам інвестиційні няні», – зазначив Дубілет.

Міністр обіцяє великий аналіз, наскільки українські державні органи ефективно використовують приміщення.