Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві напередодні Дня Війська Польського, який відзначають 15 серпня.

«Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував воїнів УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків», – повідомила канцелярія польського президента у твітері.

На оприлюдненому там відео видно, що Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим і став на коліно.

Тим часом, 15 серпня у Львові керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик вшанував пам’ять учасників війни 1920 року, похованих на «цвинтарі орлят».

«Вперше в історії разом: львівські поляки, генеральний консул Республіки Польща, голова Львівської ОВА Максим Козицький і міський голова Львова Андрій Садовий вшанували польських і українських воїнів», – написав він у твітері.

У Польщі 15 серпня відзначають День Війська Польського. Президент України Володимир Зеленський звернувся в цей день до поляків їхньою мовою.

«Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед», – сказав голова держави.