«Справа українських диверсантів»: Дудка і Бессарабов «знайшлися» в СІЗО Сімферополя

Засуджені російським судом у «справі українських диверсантів» Володимир Дудка й Олексій Бессарабов перебувають у Сімферопольському СІЗО, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 18 листопада брат Володимира Дудки Петро Дудка.

«Брат і Бессарабов вже перебувають у СІЗО Сімферополя. Чекають оформлення документів і етапування в колонію. Також адвокати готують документи на касаційний суд», – сказав Петро Дудка.

Отримати коментар адвоката Оксани Железняк наразі не вдалося.

23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.