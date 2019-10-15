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15 Жовтень 2019, Київ 15:37
Новини | Політика

Верховний суд Росії залишив у силі вирок кримчанам Дудці і Бессарабову

Раніше Дудку і Бессарабова доправили в Москву, в СІЗО «Матроська тиша»

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Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок жителям Севастополя Володимиру Дудці й Олексію Бессарабову, засудженим до 14 років колонії у так званій «справі українських диверсантів».

«Вирок суду першої інстанції залишити без зміни, скаргу захисту Дудки і Бессарабова – без задоволення», – оголосив постанову суддя.

Раніше Дудку і Бессарабова доправили в Москву, в СІЗО «Матроська тиша». До цього уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через відсутність інформації про місце перебування фігурантів «справи українських диверсантів».

/**/ /**/ /**/ Володимир Дудка (справа) і Олексій Бессарабов у суді, Севастополь, 4 квітня 2019 року
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9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.

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