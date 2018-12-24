Москва: директор галереї звільнився після скасування виставки про тортури – художниця хотіла розказати про свій візит у Донецьк

Директор Державної галереї на Солянці у Москві Федір Павлов-Андрієвич звільнився після скасування виставки художниці Катрін Ненашевої «Вантаж 300. Колажі переживань», присвяченій тортурам. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Павлов-Андрієвич написав, що не хоче говорити про причини скасування виставки, але після цього йому стало зрозуміло: його час на Солянці завершився.

Свої повноваження він передав художницці Катерині Бочавар. Сам Павлов-Андрієвич, який керував галерею з 2009 року, очолить тепер її наглядову раду і буде, за його словами, «час від часу повертатися з окремими проектами».

Виставка «Вантаж 300. Колажі переживань» повинна була початися в галереї на Солянці у вересні і складатися з семи історій людей, які пережили катування. За задумом Катрін Ненашевої, відвідувачі могли взяти в ній участь, «ставши свідками переживань». Офіційно виставку скасували «з не залежних від Солянки обставин».

У травні 2018 року Ненашеву затримали представники угруповання «ДНР», коли вона приїхала в окупований Донецьк. За словами художниці, її утримували протягом декількох днів і били.

Після цього Ненашева запланувала художній проект «Вантаж 300» і провела серію перформансів «Тіло у клітці», намагаючись привернути до нього увагу.

Після відмови показати виставку на Солянці Ненашева розповідає, що проводить закриті покази.