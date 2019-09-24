Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про збільшення за останні роки кількості випадків прояву дискримінації та ворожнечі стосовно громадян України у Польщі. Про це, як стверджує Денісова, йшлося під час її поїздки до Варшави і зустрічі з Уповноваженим з громадянських прав Польщі Адамом Боднаром.

«Висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилась з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їх права, тому ця цифра може бути більша», – сказала Денісова.

Вона зазначила, що останній факт ксенофобії стосовно українця у Польщі стався 20 вересня у місті Жори, де «група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента», додала Денісова.

«Зважаючи, що кількість українських громадян, які перебувають на території Польщі постійно збільшується, звертатимусь з пропозицією до МЗС України, аби розширити консульське представництво задля посилення захисту наших громадян», – додала українська омбудсмен.

Як відреагував на заяву української сторони про збільшення кількості випадків прояву дискримінації до українців в Польщі тамтешній омбудсмен Денісова не уточнила.

За інформацією польського уряду, станом на початок серпня довгострокові дозволи на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців. 158 тисяч із них мають посвідки на проживання на термін менш ніж три роки. За різними даними, на території Польщі перебуває понад мільйон громадян України.