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02 Серпень 2019, Київ 09:08
Новини | Політика

Уряд Польщі: українці становлять 50% іноземців, які мають дозвіл на проживання

Довгострокові дозволи на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців

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Українці становлять 50% іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, повідомив речник польського Управління в справах іноземців Якуб Дудзяк у відповідь на запит Радіо Свобода.

Довгострокові дозволи на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців. 158 тисяч із них мають посвідки на проживання на термін менш ніж три роки.

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«З початку року кількість українців, які мають чинні довгострокові дозволи на проживання, зросла на 12% та перевищила 200 тисяч. Ця цифра не включає тимчасове перебування в країні в межах безвізових подорожей чи на підставі чинних віз… Водночас дедалі більше людей хоче залишитися на території Польщі на більш довгий час», – розповів Дудзяк.

За його словами, станом на 1 січня 2018 року кількість українців із довгостроковими дозволами на проживання становила 145 тисяч. Рівно за рік вона досягла 179 тисяч.

  • За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.
  • Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.
  • Український Інститут демографії та соціальних досліджень оцінює кількість заробітчан на рівні 2,7 мільйона. Центр економічної стратегії дає схожу оцінку: чотири мільйони людей працюють за кордоном загалом, одночасно – близько 2,7 мільйона.
  • Міністерство соціальної політики із посиланням на експертні оцінки вважає, що за кордоном на постійній основі близько 3,2 мільйона українців, а в окремі періоди – від 7 до 9 мільйонів.

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