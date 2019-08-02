Уряд Польщі: українці становлять 50% іноземців, які мають дозвіл на проживання

Українці становлять 50% іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, повідомив речник польського Управління в справах іноземців Якуб Дудзяк у відповідь на запит Радіо Свобода.

Довгострокові дозволи на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців. 158 тисяч із них мають посвідки на проживання на термін менш ніж три роки.

«З початку року кількість українців, які мають чинні довгострокові дозволи на проживання, зросла на 12% та перевищила 200 тисяч. Ця цифра не включає тимчасове перебування в країні в межах безвізових подорожей чи на підставі чинних віз… Водночас дедалі більше людей хоче залишитися на території Польщі на більш довгий час», – розповів Дудзяк.

За його словами, станом на 1 січня 2018 року кількість українців із довгостроковими дозволами на проживання становила 145 тисяч. Рівно за рік вона досягла 179 тисяч.