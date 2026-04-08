У всіх дитячих садках РФ з’являться патріотичні уроки

З 1 вересня 2026 року у всіх російських дитячих садках стануть проводити патріотичні уроки «Добрі ігри» – аналог шкільних «Розмов про важливе», повідомила заступниця міністра освіти Росії Ольга Колударова.

За її словами, дітям розповідатимуть про «духовно-моральні цінності». Нині відомство готує методичний інструментарій.

«Розмови про важливе» проводяться в російських школах з 2022/23 навчального року. У постанові міністерства освіти йдеться, що вони спрямовані на «формування у школярів любові до Батьківщини, гордості за свою країну, патріотизму». Уроки були запроваджені через кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну. Крім тем, пов’язаних із сімейними цінностями, на них школярам розповідають і про війну з Україною, транслюючи їм позицію російської влади.

Запровадити такі уроки в дитсадках для дітей віком від п’яти років на початку жовтня 2024 року президенту Володимиру Путіну запропонувала одна з фіналісток конкурсу «Вчитель року». Він підтримав цю ініціативу.