ОГП: 13-річна дівчинка загинула через обстріл Росією Сумщини

Російські війська вдень 10 жовтня обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинула 13-річна дівчинка, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 10 жовтня 2023 року з 15:40 до 15:50 окупанти здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури території смт. Угроїди Краснопільської ОТГ Сумського району Сумської області. Внаслідок атаки 13-річна дівчинка отримала важкі поранення, від яких померла у кареті швидкої допомоги. Пошкоджене приміщення школи», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.