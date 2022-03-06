На Дніпропетровщині за добу затримали 11 підозрюваних у диверсіях осіб – поліція

Національна поліція повідомляє, що минулої доби правоохоронці затримали на Дніпропетровщині 11 підозрюваних у диверсіях осіб.

«Затриманих доставили до відділів поліції та Служби безпеки України для проведення слідчих заходів та встановлення їх можливих спільників. Також поліцейські затримали чотирьох мародерів», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у Дніпрі затримали чоловіка, який фотографував службовий автомобіль правоохоронців.

«Під час перевірки у його мобільному телефоні виявлено діалог у «вайбері» з особою під аватаркою ФСБ та дзвінки з прихованих номерів. У іншого затриманого вилучили блокноти із записами про атомні електростанції, мости, а також російські сім-картки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що троє підозрюваних, яких затримали у Дніпрі та Павлограді, були озброєні автоматом Калашникова, гранатою Ф-1 та гвинтівкою Мосіна.

«У м. Кривий Ріг поліцейські затримали двох мародерів з пристроями для відкривання дверей та магнітними ключами. Ще двох чоловіків виявили у Новомосковську – вони пошкодили замки у гаражі та викрали два мопеди», – розповіли правоохоронці.

Влада неодноразово попереджала про діяльність диверсайно-розвідувальних груп і закликала громадян до пильності. Правоохоронці попереджали, що порушення комендантської години громадянами також розглядатимуть як диверсійну діяльність.

Крім того, в Україні на законодавчому рівні посилено кримінальну відповідальність за мародерство.