Підконтрольний Кремлю суд продовжить розгляд «справи Джемілєва» в окупованому Криму

В окупованому Криму підконтрольний Росії міський суд Армянська продовжить розгляд справи проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Очікується, що справа розглядатиметься по суті.

Попереднє засідання перенесли через незавершену експертизу боєприпасів, які проходять у справі, як речовий доказ, повідомив адвокат Микола Полозов.

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.

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У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Рішенням підконтрольного Росії суду Джемільову заборонено в’їзд до Криму до 2034 року.