Еміне Джеппар призначили першою заступницею голови МЗС – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про те, що Кабінет міністрів 10 червня затвердив Еміне Джеппар на посаді першого заступника міністра закордонних справ.

«Команда поповнилася сильним гравцем. Еміне куруватиме такі напрямки: публічна дипломатія, міжнародні організації, державний протокол, Крим. Але перша заступниця – це, звісно, набагато більше і саме дипломатичне життя ставитиме додаткові задачі. Небезпідставно чекаю на драйв, системність і результати за усіма напрямами», – написав Кулеба у фейсбуці.

Раніше в Офісі президента повідомили, що кандидатуру Еміне Джеппар погодили на посаду першого заступника голови МЗС України.

У 2016-2019 році Джеппар була першим заступником голови Мінінформполітики України.