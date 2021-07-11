Питання політв’язнів стане важливою складовою «Кримської платформи» – Джеппар

«Кримська платформа» стане майданчиком, на якому будуть обговорюватися питання деокупації анексованого Росією Криму, зокрема, важливою складовою обговорення стане питання кримських політв’язнів. Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Важливою складовою «Кримської платформи» стане питання кримських політв’язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за грати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. В рамках «Кримської платформи» ми організовуємо заходи, щоб про кримських політв’язнів знало якомога більше людей за кордоном», – зазначила Джеппар.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також повідомив, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.