Резніков пояснив, який підхід планують до людей, незаконно переселених із Росії до Криму

Віцепрем’єр-міністр і міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, який юридичний крок планує українська влада щодо людей, незаконно переселених із Росії до Криму, після деокупації півострова.

Як сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24», цей цивілізований юридичний крок – адміністративне видворення незаконних прибульців.

«Офіційна політика Кремля – завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція, витіснення місцевого населення. За нашою інформацією – пів мільйона, і це суперечить міжнародному праву, відповідній конвенції – це воєнний злочин. Тому тут іще буде питання відповідальності. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 тисяч, а, за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади, – від 700 тисяч до 1 мільйона. Навіщо вони натягують цю статистику, я не знаю, треба перевіряти. Але сьогодні при населенні Криму в 2,5 мільйони до початку окупації мінімально там 500 тисяч уже людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями. Тому так, із цим буде завдання. В нас є різні позиції, аж до депортації, лунають і такі заклики. Я прихильник юридичних процедур під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили до Криму не через Чонгар, Каланчак чи Чаплинку, значить, вони там перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі – видворення», – наголосив він.

Також Резніков вкотре звернувся до теми постачання до Криму води з материкової України. «Води для цивільного населення в Криму абсолютно достатньо за нормального її використання. Воду, яку хочуть брати з материкової частини України, хочуть брати для забезпечення, в першу чергу, військових потреб, тому що там мілітаризація Криму йде повністю, збільшення чисельності військового контингенту – це «авіаносець». Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо собі, і розвідка наша дуже, повірте, добре працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що є і для чого їм потрібна ця вода. Так от – поїти окупанта ми не будемо», – запевнив Резніков.

Як заявив раніше 9 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, «Кримська платформа» спрямована на відновлення того, що знищив у 2014 році президент Росії Володимир Путін, – міжнародне право і безпеку в Європі.

20 травня на пресконференції президент України Володимир Зеленський зазначив, що на саміт «Кримської платформи» приїдуть представники 30 країн. Він також сказав, що Росія важко сприймає «Кримську платформу».

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть тільки проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.